ВОЗ раскрыла данные по заболеваемости оспой обезьян

С начала года было зафиксировано 3413 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в информационном бюллетене, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 1 января по 22 июня 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения о 3413 лабораторно подтвержденных случаях и одном летальном исходе в 50 странах/территориях в пяти регионах ВОЗ", - говорится в документе.

В организации отметили, что с момента публикации предыдущего бюллетеня - 17 июня - было зарегистрировано 1310 новых случаев. Кроме того, о появлении заразившихся сообщили еще восемь стран.

Большинство лабораторно подтвержденных случаев (86%) были выявлены в Европейском регионе. Далее располагается Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%).

При этом комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям постановил, что вспышка оспы обезьян не относится на данный момент к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (ЧСЗМЗ), имеющим международное значение, и объявление пандемии не требуется.