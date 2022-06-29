https://news.day.az/world/1474707.html Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию с соглашением по членству в НАТО
Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию с соглашением по членству в НАТО
Президент США Джо Байден поздравил на своей странице в Twitter Швецию, Финляндию и Турцию с достижением соглашения по членству северных стран в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума - это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]", - написал он.
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