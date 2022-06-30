Во Франции 9 млн человек получат чеки на продукты
Пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар заявила, что в стране планируют выдавать наименее обеспеченным гражданам чеки на продукты. Об этом официальный представитель кабинета министров заявила в эфире телеканала BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, такие чеки получат, примерно, 9 млн французов. Всего население Франции составляет более 67 млн человек.
"Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере €100 на домохозяйство и дополнительно €50 на ребенка", - сообщила Грегуар.
Представитель французского правительства добавила, что 6 июля в кабмине представят проект закона о защите покупательной способности французов. Документ будет предусматривать "введение специализированных чеков для получения местных продуктов высокого качества".
Ранее Национальный институт статистики сообщил, что инфляция во Франции весной стала максимальной с середины 80-х годов. Особенно подорожали рыба и овощи, на 12% и 9% соответственно.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре