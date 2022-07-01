В США водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, грозит смертная казнь

В США в фуре задохнулись 53 человека, которые нелегально пересекли границу США. Водителю транспортного средства Омеро Заморано и его сообщнику Кристиану Мартинесу грозит смертная казнь. Еще двоих подозреваемых могут лишить свободы на срок до десяти лет, говорится в пресс-релизе минюста США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии следствия, Омеро Заморано организовал незаконную перевозку иностранцев, повлекшей их смерть. В фуре не было воды и кондиционера, из-за чего 53 мигранта погибли. Мужчине грозит или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Кристиано Мартинес обвиняется в сговоре с Омеро Заморано. Ему также грозит или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Хуана Мендеса и Хуана Бильбао - граждан Мексики - обвиняют в незаконном хранении оружия. Было установлено, что прицеп фуры, в котором погибли люди, был зарегистрирован на них. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.