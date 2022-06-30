https://news.day.az/world/1475110.html Кнессет утвердил дату досрочных парламентских выборов в Израиле
Кнессет утвердил дату досрочных парламентских выборов в Израиле
Досрочные выборы в израильский Кнессет (парламент) состоятся 1 ноября. Такую дату утвердили в четверг депутаты законодательного собрания, прямую трансляцию заседания ведет парламентский телеканал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Голосование состоялось в рамках обсуждения законопроекта о самороспуске израильского парламента. Этот документ должен пройти в четверг второе и третье чтения, после чего Кнессет будет официально распущен.
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