Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) к концу этого десятилетия. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая на пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в жизненно важные технологии, такие как боевая авиация, одновременно адаптируясь к более опасному и более конкурентному миру. Судя из объема инвестиций, которые мы предлагаем реализовать, к концу десятилетия мы достигнем 2,5% ВВП на оборону", - приводит агентство слова Джонсона.

По данным телеканала ITV News, общий уровень военных расходов Соединенного Королевства в следующие десятилетия вырастет на 55 млрд фунтов стерлингов.