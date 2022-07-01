https://news.day.az/world/1475597.html В Аргентине разбился самолет
В Аргентине разбился самолет
Санитарный самолет с медработниками на борту разбился в пятницу в аэропорту аргентинского города Рио-Гранде.
Об этом сообщил телеканал Todo Noticias, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, самолет доставил в крупнейший город провинции Огненная Земля ребенка, который проходил лечение в Буэнос-Айресе, после чего вылетел обратно. На борту находились двое пилотов, врач и медбрат.
По предварительным данным, самолет столкнулся с одним из зданий, расположенных рядом с аэропортом, при взлете. Из-за инцидента аэропорт временно закрыли.
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