В Аргентине разбился самолет

Санитарный самолет с медработниками на борту разбился в пятницу в аэропорту аргентинского города Рио-Гранде.

Об этом сообщил телеканал Todo Noticias, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, самолет доставил в крупнейший город провинции Огненная Земля ребенка, который проходил лечение в Буэнос-Айресе, после чего вылетел обратно. На борту находились двое пилотов, врач и медбрат.

По предварительным данным, самолет столкнулся с одним из зданий, расположенных рядом с аэропортом, при взлете. Из-за инцидента аэропорт временно закрыли.