Инфляция в Европе побила рекорд

Уровень инфляции в 19 странах зоны евро в очередной раз побил рекорд, составив в июне 8,6 % в годовом исчислении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в мае уровень инфляции достиг 8,1%, в апреле - 7,4%.

По данным Евростата, рост потребительских цен достигает рекордных значений каждый месяц с ноября. В прошлом году эту тенденцию рассматривали как временную, связанную с восстановления экономики после вызванного пандемией шока, вызванного пандемией. Вторжение российской армии в Украину в конце февраля и экономические санкции Запада против Москвы усугубили скачок цен и вызвали опасения резкого падения темпов роста валового внутреннего продукта. В мае Брюссель понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 1,3 пункта.

Согласно опубликованным ранее оценкам Еврокомиссии, основными двигателями инфляции в зоне евро является рост цен на энергетику и продукты питания. Инфляция значительно превышает целевой показатель Европейского центрального банка, который составляет около 2%. Поэтому, отмечают эксперты, ЕЦБ готовится повысить процентные ставки в июле - впервые за одиннадцать лет, рискуя еще больше замедлить рост экономики.