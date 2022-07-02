В Южной Корее объявили предупреждение об опасности из-за жары

Метеорологическое предупреждение об опасности объявлено в субботу в Южной Корее в связи с наступившей жарой, сообщает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Агентство отмечает, что министерство внутренних дел и безопасности выпускает такое предупреждение тогда, когда на протяжении как минимум трех дней температура на 40% территории страны достигает 33 градусов по Цельсию или выше.

В период действия этого предупреждения министерство принимает меры по поддержке рабочих, находящихся значительную часть времени на открытом воздухе, в частности, строителей, а также фермеров и одиноких пожилых людей.

Yonhap напоминает, что в этом году жара накрыла Южную Корею на 18 дней раньше, чем в прошлом.