https://news.day.az/world/1475734.html Уровень запасов газа в Европе приблизился к 60%
Уровень запасов газа в Европе приблизился к 60%
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 60%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.
Сейчас в хранилищах находится около 62,5 млрд куб. м газа, при этом страны ЕС обязались заполнить их к зиме примерно до 80%.
Наибольший уровень заполненности хранилищ сейчас в Португалии и Польше - 100% и 97,44% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 61,21%, Франции - на 62,42%, Италии - на 58,9%.
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