Уровень запасов газа в Европе приблизился к 60%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 60%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.

Сейчас в хранилищах находится около 62,5 млрд куб. м газа, при этом страны ЕС обязались заполнить их к зиме примерно до 80%.

Наибольший уровень заполненности хранилищ сейчас в Португалии и Польше - 100% и 97,44% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 61,21%, Франции - на 62,42%, Италии - на 58,9%.