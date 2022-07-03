Несколько автопилотируемых такси устроили в США пробку

Несколько роботизированных такси сервиса Cruise сгруппировались на дороге одной из улиц Сан-Франциско, тем самым заблокировав проезжую часть на несколько часов, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по меньшей мере в "пробке" было замечено семь автономных такси. Инцидент произошел практически через неделю после того, как Cruise стала первой компанией, запустившей в массы беспилотные такси в городе. Роботизированные автомобили компании работают с 10 вечера до 6 утра на специально отведенных улицах Сан-Франциско.

Сообщается, что у производителя технологии для беспилотных автомобилей Waymo ранее были аналогичные проблемы, связанные с группировкой автономных транспортных средств в городе. Так, например, в октябре 2021 года автомобили компании застряли на тупиковой улице.