https://news.day.az/world/1475830.html Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку
Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку
Один человек скончался, еще семеро попали в больницу с ранениями в результате перестрелки между мигрантами на окраине сербского города Суботица близ границы с Венгрией, сообщает в субботу сербский телеканал РТС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По его данным, среди пострадавших - 16-летняя девушка, жизнь которой находится в опасности.
Согласно первоначальным данным, перестрелка, вероятно, возникла из-за спора о том, кто будет заниматься незаконной перевозкой мигрантов.
Место происшествия блокировано, туда прибыли усиленные подразделения жандармерии, а также министр внутренних дел Александр Вулин.
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