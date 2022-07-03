https://news.day.az/world/1475857.html Верховный суд Техаса приостановил аборты - ВИДЕО
Верховный суд Техаса приостановил аборты - ВИДЕО
Верховный суд Техаса заблокировал решение нижестоящей инстанции о допустимости абортов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по запросу нескольких медучреждений суд Хьюстона разъяснил, что клиники по-прежнему могут прерывать беременность на сроке до шести недель - это позволило возобновить операции.
Решение оспорил прокурор штата. Действие постановления приостановлено как минимум до завершения разбирательства.
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