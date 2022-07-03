Машина с туристами упала в ущелье Дагестана

Шесть человек пострадали при падении машины с туристами в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана, сообщает министерство здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы", - написало ведомство в своем Telegram-канале.

По информации министерства, получившего серьезные травмы пострадавшего доставили в Ахтынскую ЦРБ, сейчас его жизни ничего не угрожает.

У остальных пятерых туристов в основном ушибы и переломы, все они были госпитализированы.