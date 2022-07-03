В Индии запустили завод по производству боеголовок

Министр обороны Индии Раджнат Сингх торжественно запустил завод Bharat Dynamics Limited (BDL) по производству боеголовок для ракет. Об этом сообщает газета The Hindu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, завод расположен на окраине Бханура. Объем инвестиций в строительство составил $5,5 млн.

Еще $6,3 млн было вложено в строительство центра по изготовлению высокочастотных радаров Ku-диапазона для боеголовок.