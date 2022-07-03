Джонсон станет фигурантом новой проверки

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO, аналог Счетной палаты - прим. ред.) проведет проверку заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о планах построить к 2030 году 40 новых больниц, так как в правительстве растут опасения в том, что его слова сильно преувеличивают реальные возможности властей. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ведомство решило провести проверку эффективности всего плана, который был краеугольным камнем предвыборной программы Консервативной партии 2019 года. В NAO также обеспокоены тем, что премьер по-прежнему говорит о строительстве 40 совершенно новых больниц, тогда как на самом деле многие из них будут просто расширены или отремонтированы.

"Вмешательство NAO поднимет дополнительные вопросы о честности и стандартах внутри правительства Джонсона после затянувшегося спора о скандале с вечеринками и серии недавних сексуальных скандалов с участием депутатов-консерваторов", - отмечает издание.