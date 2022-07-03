Стало известно об изменениях в обязанностях Елизаветы II

Букингемский дворец внес изменения в обязанности королевы Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает газета, Елизавета II как монаршая особа должна выполнять ряд обязанностей, к которым относятся ежегодное открытие парламента, назначение премьер-министра Великобритании, а также нанесение государственных визитов и прием лидеров других стран. Теперь, по словам источника, при описании обязанностей королевы используются расплывчатые формулировки, в которых говорится, что ее роль включает в себя "ряд парламентских и дипломатических обязанностей", а также прием посещающих ее глав других государств.

В частности, стало известно о том, что Елизавету II освободили от обязанности открывать парламент. Кроме того, сообщается, что ряд наиболее ответственных официальных обязанностей королевы взял на себя ее старший сын, принц Уэльский Чарльз. Как уточнил источник в Букингемском дворце, такие изменения следует считать небольшим обновлением после юбилея правления Елизаветы II.