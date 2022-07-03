Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Египте

Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде. Об этом заявили в министерстве окружающей среды Египта. Сейчас специалисты устанавливают причины поведения хищницы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв. Специалисты изучают обстоятельства инцидента с целью точно установить причины поведения акулы, ставшей причиной гибели двух жертв", - сообщили в ведомстве.

Власти провинции Красное Море дали указание запретить купание и любую активность в районе ЧП.

Напомним, 1 июля 68-летняя австрийка купалась на пляже в районе Сахль-Хашиш. На нее напала акула, хищница откусила туристке руку и ногу. Женщине удалось самой доплыть до берега. Очевидцы вызвали скорую. Врачи по дороге в больницу пытались спасти женщину, однако она скончалась от болевого шока.