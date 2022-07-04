Франция приняла 100 тыс. украинских беженцев

Франция приняла более 100 тыс. беженцев с Украины с момента начала специальной военной операции РФ, при этом власти не знают, где поселилась половина этих людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde сообщил руководитель межминистерского кризисного центра, префект Жозеф Зимет.

"Мы приняли во Франции более 100 тыс. украинцев, - сказал он. - Сначала мы были страной транзита, прежде всего в Испанию, которая уже несколько лет назад открыла свой рынок труда для украинцев".

Префект отметил, что в последняя время динамика приема беженцев пошла на спад, но тем не менее "Франция принимает каждую неделю около 300 человек". "Мы наладили эффективную систему приема, уже более 18 тыс. детей пошли в школу", - сказал Зимет.