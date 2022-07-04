Тайфун "Чаба" вышел на сушу в провинции Гуандун

Чаба, третий тайфун года, обрушился на прибрежную зону города Маомин в провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, ожидается, что сильные ливни обрушатся на Хайнань, Гуандун, Гуанси и в воскресенье, в то время как море у Гуандуна испытает сильные порывы ветра до 160 км/ч. час, согласно метеорологическому прогнозу.

В понедельник управление морской безопасности Хайнаня посоветовало более 2000 судов, находящихся под его юрисдикцией в местных водах, вернуться в порт.