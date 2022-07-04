https://news.day.az/world/1476116.html Тайфун "Чаба" вышел на сушу в провинции Гуандун - ВИДЕО
Тайфун "Чаба" вышел на сушу в провинции Гуандун - ВИДЕО
Чаба, третий тайфун года, обрушился на прибрежную зону города Маомин в провинции Гуандун на юге Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, ожидается, что сильные ливни обрушатся на Хайнань, Гуандун, Гуанси и в воскресенье, в то время как море у Гуандуна испытает сильные порывы ветра до 160 км/ч. час, согласно метеорологическому прогнозу.
В понедельник управление морской безопасности Хайнаня посоветовало более 2000 судов, находящихся под его юрисдикцией в местных водах, вернуться в порт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре