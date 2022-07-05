Вирусолог объяснил новую волну коронавируса в мире

Очередные мутации омикрон-штамма коронавируса вызвали рост заболеваемости в странах Европы и Америки, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Специалист напомнил, что началась новая волна коронавируса. "Это происходит из-за новых вариантов омикрона, которые размножаются лучше предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевает 700-800 тысяч человек каждый день", - объяснил он.

Альтштейн добавил, что в конце января и феврале во многих странах ситуация с заболеваемостью ухудшилась - они столкнулись с серьезной вспышкой омикрона. Затем заболеваемость упала, а потом вновь начала расти из-за нового подвида этого штамма - ВА.2.

"Сейчас мир в стадии еще одного подъема - но я думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая", - рассказал он.