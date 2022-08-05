https://news.day.az/world/1484778.html В США молния ударила четырех человек - ВИДЕО
В США молния ударила четырех человек - ВИДЕО
В Вашингтоне, США, молния ударила четырех человек, которые гуляли в сквере напротив Белого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на местную противопожарную службу, передает Day.Az.
Удар молнии произошел в парке Лафайет. Пострадали две женщины и два мужчины. Бригада скорой помощи доставила их в больницу, где им предоставили необходимое лечение. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. У них диагностированы тяжелые травмы, которые представляют угрозу для жизни.
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