В США молния ударила четырех человек

В Вашингтоне, США, молния ударила четырех человек, которые гуляли в сквере напротив Белого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на местную противопожарную службу, передает Day.Az.

Удар молнии произошел в парке Лафайет. Пострадали две женщины и два мужчины. Бригада скорой помощи доставила их в больницу, где им предоставили необходимое лечение. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. У них диагностированы тяжелые травмы, которые представляют угрозу для жизни.