Извержение вулкана в Исландии

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Он находится на полуострове в 30 километрах от Рейкьявика, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Соцсети уже заполонили видео, на которых изображен красочный процесс извержения огнедышащей горы. Фаградальсфьядль выбрасывает в небо огромное количество лавы.

Вулкан спал на протяжении шести тысячелетий. Геологи предполагают, что он будет извергаться еще несколько лет.

В конце июля также сообщалось, что в Японии началось извержение вулкана Сакурадзима.

Стоит отметить, что в Исландии количество вулканов превышает все европейские "нормы". Особенно много их в восточной части острова, где практически нет поселений.

Самыми известными исландскими вулканами считаются Гекла, Хваннадальсхнукюр и Эйяфьядлайекюдль, который около 12 лет назад практически парализовал авиасообщение в Европе.