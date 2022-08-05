В Грузии борются с нашествием саранчи

Сразу несколько регионов на востоке Грузии подверглись нашествию саранчи - с вредителем борются в Кахетии, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Шида-Картли, передает Day.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.

По информации Минсельхоза, наиболее сложная ситуация в муниципалитете Дедоплисцкаро, где фиксируются очаги итальянской и марокканской саранчи, которая угрожает сельскохозяйственным культурам.

Специалисты Национального агентства продовольствия опрыскивают поля специальными препаратами.

К настоящему времени в общей сложности от саранчи обработано 80 тысяч гектаров - 21 тысяча в Кахетии, 45 тысяч в Квемо-Картли, 14 тысяч в Мцхета-Мтианети и Шида Картли.

Фермеры отмечают, что в последнее время численность саранчи уменьшилась.

Агентство продовольствия проводит мероприятия против саранчи ежегодно. Их планирование происходит при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также иностранных специалистов по защите растений.