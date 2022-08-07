Из портов Украины в направлении Стамбула вышли еще 4 сухогруза

Из украинских портов Одесса и Черноморск в направлении Стамбула в воскресенье утро вышли еще четыре сухогруза, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Судна отчалили в 06:00 и 08:30 по местному времени.

Суда "Mustafa Necatı", "Star Helena" и "Glory" отплыли от порта Черноморск, а сухогруз "Riva Mind" из Одессы.

У берегов порта Одесса с субботы ожидает погрузки сухогруз "Fulmar S" под флагом Барбадоса.

Первое судно - "Razoni" проследовало по "зерновому коридору" 1 августа.

Накануне из портов юга Украины отбыли еще три сухогруза.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.