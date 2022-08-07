Эрдоган протестировал отечественный электромобиль «Togg»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсетях видеороликом о тестах отечественного электромобиля "Togg", передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства накануне посетил полигон в районе "Научно-технологической долины Гебзе" в провинции Коджаэли, где сел за руль прототипа турецкого электромобиля.

В автомобиле наряду с турецким лидером находился глава правления Инициативной группы "Турецкие автомобили" (TOGG) ​​​​​​​ Мехмет Гюрджан.

Подготовку к серийному производству Togg планируется завершить к 29 октября текущего года.

Серийное производство может начаться с конца текущего года, а уже в первом квартале 2023 года на рынок поступят первые серийные электромобили сегмента SUV (C). Далее планируется наладить производство электромобилей сегментов Sedan (C) и Hatchback (C).

Далее линейку продолжат серийные B-SUV и C-MPV - в целом пять моделей.

К 2030 году планируется довести производство турецких электромобилей пяти моделей до 1 млн единиц в год.