В Испании один человек погиб после забега с быками. Это произошло в пятницу, 5 августа, в муниципалитете Сонеха в Валенсии, сообщает Day.Az со ссылкой на Levante.

Это случилось в последний день Сонейской недели корриды, организованной городскими властями. В районе полуночи на улице Ла Пенья в городе Альто Палансия бык набросился на группу людей и ударил рогами одного человека. Сначала помощь 18-летнему мужчине пытались оказать на месте, потом его отвезли в больницу, но спасти не смогли. По предварительной информации, у него были сломаны ребра, и они повредили легкие.

Городской совет объявил трехдневный официальный траур. Он продлится до 9 августа, сообщает 20 minutos.