Трое унесенных в коллектор в Москве рабочих погибли - ВИДЕО
Все трое рабочих, которые из-за подъема воды были заблокированы в коллекторе на юго-востоке Москвы и не смогли выбраться, найдены мертвыми.
Как передает Day.Az, об этом сообщает прокуратура Москвы.
"Тела еще двоих рабочих также обнаружены", - сказали в ведомстве.
Ранее в прокуратуре сообщали, что тело одного из рабочих обнаружили в районе улицы Марьинский парк.
6 августа на Краснодарской улице 12 рабочих оказались заблокированы в коллекторе Мосводостока. Они выполняли его очистку, когда внезапно поднялась вода.
Четверо выбрались самостоятельно, пять человек спасли, троих из них госпитализировали.
Трое не смогли выбраться и погибли.
Прокуратура попросила СК возбудить уголовное дело по факту ЧП.
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