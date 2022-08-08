Трое унесенных в коллектор в Москве рабочих погибли

Все трое рабочих, которые из-за подъема воды были заблокированы в коллекторе на юго-востоке Москвы и не смогли выбраться, найдены мертвыми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает прокуратура Москвы.

"Тела еще двоих рабочих также обнаружены", - сказали в ведомстве.

Ранее в прокуратуре сообщали, что тело одного из рабочих обнаружили в районе улицы Марьинский парк.

6 августа на Краснодарской улице 12 рабочих оказались заблокированы в коллекторе Мосводостока. Они выполняли его очистку, когда внезапно поднялась вода.

Четверо выбрались самостоятельно, пять человек спасли, троих из них госпитализировали.

Трое не смогли выбраться и погибли.

Прокуратура попросила СК возбудить уголовное дело по факту ЧП.