В Германии исключили запуск «Северного потока – 2»

Германия исключает запуск российского газопровода "Северный поток - 2", страну ждут тяжелые месяцы из-за нехватки топлива. Об этом заявили в кабмине ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В конце июля экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения энергетических вопросов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что политик интересовался тем, можно ли в кризисной ситуации задействовать "Северный поток - 2". На это Путин ответил, что "технологически это возможно". В случае запуска газопровода Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа, добавил он.

При этом нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о реалистичности идеи принятия в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2", заявил, что что уже сейчас есть достаточно мощностей для поставок газа в Европу.