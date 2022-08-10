В США подсчитали количество массовых перестрелок с начала 2022 года

Количество случаев массовой стрельбы в США с начала 2022 года достигло 400. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на американский портал Gun Violence Archive, передает Day.Az.

"В США в этом году произошло 400 перестрелок, когда были ранены или убиты более четырех человек", - говорится в сообщении.

Семь случаев массовой стрельбы произошли в Штатах только за последние выходные.