Байден обратился к НАТО

Американский президент Джо Байденпризвал союзников США по НАТО как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перед тем, как поставить свою подпись под протоколами о присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Байден обратился к членам организации. По его словам, НАТО следует поторопиться с принятием Финляндии и Швеции в альянс.

"Через несколько минут я подпишу документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции", - подчеркнул президент.