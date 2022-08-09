В Чехии нашли стратегические запасы нефти

Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Twitter прокомментировал остановку поставок нефти по трубопроводу "Дружба", заявив о наличии у страны стратегических запасов нефти, которых хватит на 90 дней, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Последующие дни покажут, идет ли речь о дальнейшей эскалации энергетической войны со стороны РФ или о технической проблеме с оплатой. Компания MERO (владелец и оператор чешского участка нефтепровода "Дружба" - прим. "Ленты.ру") располагает такими оперативными запасами нефти, которые позволят нам компенсировать потерю поставок, как минимум, до второй половины августа", - сообщил министр.

Он также добавил, что у республики имеются стратегические запасы топлива, которых должно хватить примерно на 90 дней. По его словам, в настоящее время власти не планируют их активировать.