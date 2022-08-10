В иранской провинции Фарс разбился легкомоторный самолет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил руководитель Центра скорой помощи провинции Фарс Мухаммад Джавад Морадиан.

Он отметил, что в результате крушения пострадали 2 человека, они были доставлены на вертолете в больницу.