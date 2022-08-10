https://news.day.az/world/1485984.html В Иране разбился самолет, есть пострадавшие
В Иране разбился самолет, есть пострадавшие
В иранской провинции Фарс разбился легкомоторный самолет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил руководитель Центра скорой помощи провинции Фарс Мухаммад Джавад Морадиан.
Он отметил, что в результате крушения пострадали 2 человека, они были доставлены на вертолете в больницу.
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