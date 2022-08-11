Власти Австралии удалили приложение для отслеживания заболевших COVID-19

Приложение для отслеживания контактов заболевших COVID-19, разработанное правительством Австралии в 2020 году, было удалено властями как неработающее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения и ухода за престарелыми страны Марк Батлер.

"Правительство приняло меры для удаления дорогого и неэффективного приложения COVIDSafe, на создание которого прежние власти Австралии потратили более 21 млн австралийских долларов (около 15 млн долларов)", - указал Батлер в заявлении, опубликованном на сайте Минздрава страны.

Также министр сообщил, что с момента запуска приложения властями Австралии 26 апреля 2020 года с его помощью было выявлено только два случая COVID-19, установлены 17 близких контактов с заразившимися.

"С апреля 2020 года по май 2022 года приложение использовали более 7,9 млн пользователей, но в облачное хранилище были загружены данные менее чем 800 из них", - уточнил Батлер, отметив, что в ближайшие дни все пользователи COVIDSafe получат уведомления, информирующие о том, что приложение больше не используется, и его необходимо удалить.

Планировалось, что оно будет "быстро предупреждать людей, оказавшихся в непосредственной близости от носителей вируса, об опасности заражения", что поможет избежать значительного распространения инфекции. Приложение, будучи загруженным на мобильное устройство, должно было работать непрерывно, в фоновом режиме фиксируя ближайшие гаджеты и записывая историю контактов.