В США появился огненный смерч

В США обнаружили огненный смерч, появившийся в округе Лос-Анджелеса на месте обширного лесного пожара. Кадры с места происшествия появились в эфире телеканала KTLA-TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Быстро распространяющийся лесной пожар недалеко от района Горман начали тушить вечером 10 августа. Смерч образовался примерно в пять часов вечера. Такие смерчи образуются, когда отдельные очаги горения соединяются в один обширный. Воздух над ними нагревается и начинает подыматься вверх, а холодные воздушные массы с периферии горения втягиваются в процесс.

К десяти вечера пожар в Лос-Анджелесе охватил 60,7 гектаров земли. Возгорание пытались ликвидировать более 200 сотрудников противопожарной службы. Отмечается, что ближайшие постройки не пострадали.