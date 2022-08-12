Водителей в Нью-Йорке заставят платить за пробки на дорогах

В Нью-Йорке, который считается городом США с самыми большими пробками, решили заставить водителей платить за въезд в некоторые районы Манхэттена. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По задумке властей города, плату будут взимать с автомобилистов, въезжающих или находящихся в зоне между 60-й улицей, расположенной в центре Манхэттена, и Бэттери-парком на южной оконечности острова. Подобная инициатива позволит снизить количество автомобилей, которые въезжают на Манхэттен, на 15-20 процентов. Ввести плату за въезд планируют в конце 2023 года. Ожидается, что с одного водителя будут взимать не больше 23 долларов в день (около 1,4 тысячи рублей по актуальному курсу) за въезд в час пик, а в ночное время размер суммы может составить пять долларов.

Власти города одобрили идею еще в 2019 году. Начать сбор средств планировали в 2021 году, однако тогда правительство так и не приступило к реализации плана.

Федеральное управление автодорогами США в среду 10 августа одобрило результаты проведенной экологической оценки. Его представители рассмотрят комментарии местных жителей, поступившие к 9 сентября 2022 года. В нью-йоркском управлении транспорта заявили, что сбор средств могут ввести спустя 10 месяцев после того, как власти одобрят инициативу. За указанные сроки систему рассчитывают разработать и полноценно внедрить.

Согласно результатам экологической оценки, инициатива сократит количество пробок, улучшит качество воздуха. Кроме того, ожидается, что популярность общественного транспорта вырастет на один-два процента. Благодаря введению платы за въезд также удастся заработать 1-1,5 миллиарда долларов в год, они будут потрачены на развитие общественного транспорта.

Единственный город мира, где была введена подобная плата за въезд - Лондон. Там она действует с 2003 года.