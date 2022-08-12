Johnson & Johnson прекратит продажу детской присыпки

Американская компания Johnson & Johnson (J&J, "Джонсон энд Джонсон") перестанет продавать свою детскую присыпку на основе талька на глобальном рынке со следующего года. Об этом компания сообщает в пресс-релизе, опубликованном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фирма называет это "коммерческим решением", принятым ради долгосрочного роста. Также отмечается, что позиция компании по поводу безопасности присыпки для здоровья не изменилась. "Мы уверены в независимом научном анализе, который проводился медицинскими экспертами по всему миру на протяжении десятилетий и который подтверждает, что детская присыпка на основе талька безопасна, не содержит асбест и не вызывает рак", - заявляет компания.

Как пишет газета "Вашингтон пост", начиная с 2014 года Johnson & Johnson получала судебные иски от потребителей, которые утверждали, что длительное использование продуктов компании на основе талька вызвало у них рак. В исках компания обвинялась в сокрытии и преуменьшении рисков для здоровья от своей продукции, недовольные потребители требовали компенсации.

В 2021 году федеральный суд в штате Миссури занял сторону 22 женщин, подавших коллективный иск против J&J, и обязал корпорацию выплатить им 4,7 млрд долларов. Позднее апелляционный суд штата сократил эту сумму примерно в два раза. Фирма подала апелляцию и попыталась добиться отмены этого судебного решения, но Верховный суд США отклонил апелляцию. Таким образом, корпорация обязана выплатить всю сумму.

До этого газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, в котором утверждалось, что J&J в течение десятилетий знала о том, что детская присыпка ее производства может вызывать рак, однако пыталась скрыть данную информацию. Стоимость ценных бумаг компании после этого упала на 10%.

Основанная в 1886 году Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.