В Швейцарии спрогнозировали полное таяние древнего ледника за месяц

Древний ледник на горном перевале в Швейцарии, в районе горнолыжного курорта, растает через один-два месяца вследствие аномальной жары. Информацию об этом приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Засушливая зима и жаркое лето привели к таянию альпийских ледников ускоренными темпами. По прогнозам, лед на перевале возле горы Секс Руж (Scex Rouge) и ледника Цанфлерон (Tsanfleuron) полностью растает к концу сентября, скалы впервые проступят на поверхность. Отмечается, что перевал был покрыт льдом как минимум с римской эпохи.

Горнолыжный курорт Glacier 3000 подчеркивает, что еще десять лет назад толщина льда здесь составляла около 15 метров. Перевал находится на высоте 2800 метров на западе Швейцарии. "Горнолыжники могли скользить по вершине от одного ледника к другому. Но теперь между ними образовалась полоса скалы, остался последний кусок льда", - отмечает издание.

По словам гляциолога Мауро Фишера из Бернского университета, потеря толщины ледников в этом году в регионе будет в среднем в три раза выше, чем за последние десять лет.