Договоренностей об очной встрече Байдена и Си Цзиньпина пока нет

Никаких конкретных договоренностей о проведении очной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в настоящее время нет.

Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг Тайваня, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Могу подтвердить, что два лидера, когда они беседовали в последний раз, в ходе недавнего [телефонного] звонка, обсуждали возможность встречи лицом к лицу и условились о том, что их команды обсудят это в развитие, чтобы определить конкретику. Ничего сверх этого у нас нет в плане деталей, касающихся сроков или места [возможной встречи]", - сказал сотрудник Белого дома.

Несколькими часами ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица Китая готовят встречу Си Цзиньпина с Байденом на полях саммита Группы двадцати или встречи в верхах АТЭС, которые состоятся в ноябре.