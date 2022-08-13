Главе Минюста США инициировали импичмент

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия, сообщила, что инициировала процесс объявления импичмента главе Минюста страны Меррику Гарланду за обыски в доме экс-президента Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду. Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить", - рассказала она журналистам.

Конгрессвумен добавила, что Гарланд, являющийся в то же время генеральным прокурором, "злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов" нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Цель подобных действий - не допустить, чтобы [бывший] президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет", - объяснила Грин.

Обыски в имении Трампа прошли 8 августа. Он объяснил их возможным участием в выборах 2024 года. "После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным", - подчеркивается в заявлении политика.