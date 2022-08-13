Во Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране

Депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен заявила о рекордно низких запасах топлива в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, власти Франции предложили гражданам готовиться к зиме уже сейчас.

"С начала конфликта в Украине [во Франции - "Газета.Ru"] растет дефицит различных ресурсов. Полупроводники, сырье, зерновые... Затронуты многочисленные сектора, что вызывает общий рост цен. Так, в частности, происходит и с ископаемыми энергоносителями, которые постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне", - рассказала Валантен.

Депутат добавила, что сейчас ситуация в энергетике остается под контролем. Однако зимой она может стать неуправляемой, и рост цен может отразиться на покупательской способности граждан. Она предложила уже сейчас разработать "механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме".