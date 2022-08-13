В ООН призвали принять срочные меры по защите прав человека в Афганистане

Мировое сообщество должно активизировать усилия, чтобы убедить власти Афганистана соблюдать права человека. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении независимых экспертов ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будущее афганцев крайне мрачно, если международное сообщество не предпримет дополнительные меры, чтобы талибы изменили свою политику и соблюдали обязательства в сфере прав человека", - говорится в документе.

Независимые эксперты ООН указали, что чаще всего в Афганистане нарушаются права женщин и девочек, людей с ограниченными возможностями, правозащитников, журналистов, артистов, представителей религиозных и этнических меньшинств, работников сферы образования и членов гражданского общества. "Нигде в мире не было такого широкомасштабного, систематического и всеобъемлющего ущемления прав женщин и девочек, каждая сфера их жизни ограничена под прикрытием морали и посредством религии. Дискриминация и насилие не могут быть оправданы ни на каком основании", - убеждены авторы.

Они констатируют, что талибы не только не выполнили свои обязательства, но за один год свели на нет большую часть прогресса, достигнутого за последние два десятилетия. А гуманитарный и экономический кризис, который уже причинил неизмеримый вред миллионам людей, будет лишь усугубляться, в том числе из-за "приостановки международной помощи и замораживания афганских активов за рубежом". "О международном сообществе будут судить по нашим действиям, по нашей стойкости и готовности в этот решающий момент придать смысл нашим словам о правах человека. <...> Учитывая прогнозируемое ухудшение гуманитарной ситуации, международное сообщество несет ответственность за то, чтобы в срочном порядке обеспечить афганцев всем необходимым для жизни, включая продовольствие, воду, образование, средства к существованию и безопасность", - отмечается в заявлении.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящее время талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По информации ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку значительная их часть заморожена США. Кроме того, в ночь на 22 июня произошло землетрясение магнитудой 6,1, затронувшее шесть провинций страны. Согласно сообщениям афганских СМИ, катастрофа унесла жизни свыше 1 тыс. человек, не менее 2 тыс. пострадали.