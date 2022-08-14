Тяжелое ДТП в Ереване

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими приключилось в столице Армении 13 августа. Аварию учинил водитель автомобиля Mazda, врезавшись в автобусную остановку на улице Арменакян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как рассказали в республиканском МЧС, по инерции иномарка влетела в столб и сбила прохожего. Травмы также получил пассажир легковушки. На место прибыли несколько спасательных бригад. Состояние участников ДТП оценивается как среднее.