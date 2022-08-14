В американском штате Пенсильвания машина въехала в толпу

Машина въехала в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали почти 20 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним сведениям, из-за произошедшего инцидента пострадали не менее 17 человек.

Машина влетела в людей, встретившихся около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшего в городе Нескопек в том же штате неделей ранее.

Данных о состоянии пострадавших при ДТП пока нет. Полиция расследует, намеренно ли подозреваемый въехал в толпу.

Также выяснилось, что причастный к аварии водитель может быть связан с убийством женщины. В настоящий момент обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Подозреваемый находится под стражей.