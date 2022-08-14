Наводнения в Нигерии унесли жизни 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли за последние четыре дня на севере Нигерии в результате наводнения и многочисленных оползней, которые были вызваны проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье исполнительный секретарь Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Сани Юсуф.

"В штате Джигава в результате вызванного ливнями наводнения с 11 августа погибли 50 человек, сотни пострадали", - цитирует его нигерийский телеканал Channels TV. По словам Юсуфа, разрушено более 200 домов и зданий.

Власти создали на территории штата 11 лагерей временного размещения для тех, кто потерял жилье. Пострадавшим оказывается экстренная помощь.