В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом

Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте назвал визит делегации Конгресса США на Тайвань опасным ходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дипломат призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая".

По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда граждан.