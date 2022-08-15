https://news.day.az/world/1487162.html В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом
В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом
Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте назвал визит делегации Конгресса США на Тайвань опасным ходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дипломат призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая".
По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда граждан.
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