https://news.day.az/world/1487205.html При взрыве в Ереване погибли 6 человек, 18 пропали без вести - ФОТО - ВИДЕО
При взрыве в Ереване погибли 6 человек, 18 пропали без вести - ФОТО - ВИДЕО
Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 6 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
Он сообщил, что не известно о судьбе 18 человек, в больницах проходят лечение 23 человека.
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