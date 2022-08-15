При взрыве в Ереване погибли 6 человек, 18 пропали без вести

Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 6 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Он сообщил, что не известно о судьбе 18 человек, в больницах проходят лечение 23 человека.