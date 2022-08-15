Евросоюз начал давить на США ради восстановления иранской ядерной сделки

Евросоюз оказывает давление на США и Иран ради скорейшего восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если мы не добьемся [заключения плана] на этой неделе, я боюсь, что переговоры будут приостановлены до ноябрьских выборов в США", - сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Отмечается, что ЕС заинтересован в восстановлении сделки из-за возможностей Ирана по продаже нефти и недопущении ядерного кризиса.

При этом Тегеран со своей стороны выдвигает жесткие условия, от исполнения которых не сможет отказаться ни одна администрация президента США.

СВПД был подписан Россией, Ираном, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из договоренности. Впоследствии президент Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. С апреля 2021 года ведутся переговоры о восстановлении СВПД.