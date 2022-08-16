https://news.day.az/world/1487469.html Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Власти Ирана направили Евросоюзу ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник вечером катарский телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на иранского чиновника.
Содержание послания не раскрывается.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны до полуночи по местному времени.
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