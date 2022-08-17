Спутники зафиксировали реки мусора в океане

Европейское космическое агентство с помощью спутников отслеживает попадающий в океан мусор в рамках проекта MARLISAT. Об этом говорится на официальном сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным агентства, каждую минуту в океан попадает примерно один грузовик пластиковых отходов. По словам специалистов, мусор - это причина смерти животных, попадающих в него. Кроме того, на мусор воздействуют ультрафиолетовое излучение, стимулируются химические процессы, из-за которых выделяются ядовитые токсины.

Они также решили использовать отслеживаемые деревянные буи, которые проходят такой же путь, как и мусор, и отправляют данные о своих перемещениях на спутники. Собранные данные анализируются учеными и моделью машинного обучения для прогнозирования движения мусора и нахождения мест его накопления.

Сообщается, что проект MARLISAT позволит уменьшить количество отходов в океане.